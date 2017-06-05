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Прижизненное издание "Истории Пугачевского бунта" Пушкина выставят в музее на Урале

Новости Урала
5 июня, 16:04 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 5, июня. /ТАСС

Книга, напечатанная в типографии II отделения Собственной его императорского величества канцелярии, будет выставляться до 14 июня в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Единственная историческая книга Александра Пушкина "История Пугачевского бунта", изданная при жизни поэта, будет представлена 6 июня на выставке в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы музея.

"6 июня в Государственном историческом музее Южного Урала откроется выставка единственной исторической книги Александра Пушкина, изданной при его жизни в 1834 году, "История Пугачевского бунта". Выставка приурочена к 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта", - сказали в музее.

Книга, напечатанная в типографии II отделения Собственной его императорского величества канцелярии, будет выставляться до 14 июня. "Ранее она в Челябинской области не выставлялась. Была случайно найдена научными сотрудниками в 1982 году и помещена в хранилища архива", - добавили в музее.

"История Пугачевского бунта" рассказывает о событиях крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева.

Александр Пушкин - поэт, драматург, прозаик, критик и теоретик литературы, публицист, один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века в России.

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