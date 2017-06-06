Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловские власти планируют привлечь 500 млрд рублей инвестиций благодаря ЭКСПО-2025

Новости Урала
6 июня, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение выставки в город приедут представители 172 стран, регион должно посетить порядка 30 млн человек, сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует привлечь 500 млрд рублей инвестиций благодаря проведению Всемирной выставки ЭКСПО-2025, если Екатеринбургу удастся получить право принять эту выставку. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Куйвашев на заседании регионального парламента.

"В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение выставки ЭКСПО-2025 к нам приедут представители 172 стран. Регион должно посетить порядка 30 млн человек. Следовательно, экономический эффект от их пребывания у нас составит порядка 500 млрд рублей", - сказал Куйвашев.

Он добавил, что Свердловская область получит "огромную строительную площадку", для которой будут нужны металлоконструкции, бетон, рабочая сила. "Я рассчитываю, что мы получим максимум возможного от проведения этой выставки", - отметил врио губернатора.

Всемирные выставки ЭКСПО проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в итальянском Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО-2020, однако победу одержал Дубай. На то, чтобы принять выставку в 2025 году, помимо Екатеринбурга, претендуют Париж и японская Осака, место ее проведения будет определено в ноябре 2018 года. Тема выставки, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять ЭКСПО-2025: "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама