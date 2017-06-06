Свердловские власти планируют привлечь 500 млрд рублей инвестиций благодаря ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области планирует привлечь 500 млрд рублей инвестиций благодаря проведению Всемирной выставки ЭКСПО-2025, если Екатеринбургу удастся получить право принять эту выставку. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Куйвашев на заседании регионального парламента.

"В случае победы Екатеринбурга в конкурсе на проведение выставки ЭКСПО-2025 к нам приедут представители 172 стран. Регион должно посетить порядка 30 млн человек. Следовательно, экономический эффект от их пребывания у нас составит порядка 500 млрд рублей", - сказал Куйвашев.

Он добавил, что Свердловская область получит "огромную строительную площадку", для которой будут нужны металлоконструкции, бетон, рабочая сила. "Я рассчитываю, что мы получим максимум возможного от проведения этой выставки", - отметил врио губернатора.

Всемирные выставки ЭКСПО проводятся раз в пять лет, предыдущая проходила в 2015 году в итальянском Милане. Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО-2020, однако победу одержал Дубай. На то, чтобы принять выставку в 2025 году, помимо Екатеринбурга, претендуют Париж и японская Осака, место ее проведения будет определено в ноябре 2018 года. Тема выставки, заявленная Екатеринбургом на конкурсе за право принять ЭКСПО-2025: "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений".