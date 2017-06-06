Суд рассмотрит дело свердловского экс-министра о незаконном предпринимательстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора в Уральском федеральном округе Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по делу экс-министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко о незаконном предпринимательстве. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий наложен арест на его денежные средства. Замгенпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение, уголовное дело в отношении Сидоренко направлено для рассмотрения в суд", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат.

"Он (Сидоренко) лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями. Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых муниципальными образованиями аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников. Осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, он предоставлял в приоритетном порядке данным организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти организации становились победителями аукционов, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что у и. о. министра транспорта и связи Свердловской области проходили обыски. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Сидоренко в январе 2011 года стал исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства, а в июле 2012 года - министром транспорта и связи Свердловской области. На этом посту он, среди прочего, контролировал процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.