СК передал в суд дело экс-главы района Екатеринбурга, обвиняемого в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Бывший глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

"Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бывшего главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения про существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 февраля Бреденко, находясь в своем рабочем кабинете, получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей. Деньги бизнесмен передал за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство. После получения денежных средств Бреденко был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

По данным областной прокуратуры, предприниматель, давший Бреденко взятку, освобожден от ответственности, поскольку сам сообщил о взятке в правоохранительные органы и помогал при раскрытии преступления.

Суд в феврале избрал Бреденко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. В апреле и мае 2017 года домашний арест главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга был продлен.