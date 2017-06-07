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Челябинский завод поставит трубы для индийской АЭС "Кундакулам"

Новости Урала
7 июня, 11:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июня. /ТАСС

Партию планируется отгрузить в третьем квартале этого года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) поставит трубы для строящейся АЭС "Кундакулам" в Индии, сообщили в пресс-службе компании.

"Группа ЧТПЗ поставит партию бесшовных нержавеющих труб для "Белэнергомаш-БЗЭМ". Продукция будет изготовлена на Челябинском трубопрокатном заводе и предназначена для трубопроводов III и IV энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам" в Индии", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, партию планируется отгрузить в третьем квартале этого года. В рамках контракта группа ЧТПЗ отгрузит 80 тонн труб из коррозионностойкой марки стали с повышенным качеством поверхности. По требованиям заказчика вся продукция пройдет термообработку и дефектоскопический контроль. Сумма контракта на поставку пока не раскрывается.

В компании отметили, что в 2017 году ожидается рост доли на рынке поставок труб в Индию в общем объеме экспортных отгрузок до 5%. Востребованной продукцией являются трубы для механической обработки и производства деталей оборудования.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля ЧТПЗ на российском рынке нержавеющих холоднодеформированных труб составила около 70%.

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