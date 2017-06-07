Первый случай гибели от клещевого энцефалита в 2017 году зафиксирован на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первый случай летального исхода от клещевого энцефалита зафиксирован в Свердловской области в 2017 году. От инфекции скончалась 68-летняя женщина, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 94 человека, у 11 из них, в том числе у двух детей заболевание подтверждено. Также медики сообщили о том, что 2 июня 2017 года был зафиксирован случай летального исхода от клещевого энцефалита: скончалась непривитая пациентка 68 лет, которая своевременно не обратилась за инъекцией иммуноглобулина", - говорится в сообщении.

По данным городской администрации, зарегистрировано более 5 тыс. обращений с укусами клеща, 793 из них - дети. "Специфика последних лет такова, что часть укусов происходит в городской черте: в этом году медики отметили уже более 1,5 тыс. таких прецедентов", - уточнили в пресс-службе.

По информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2016 году специалисты зарегистрировали почти 8,5 тыс. укусов клещей, 96% из них пришлось на период с конца апреля до начала июля.