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Открыт доступ в садоводческие товарищества, пострадавшие от паводка в Ишиме

Новости Урала
8 июня, 8:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

В городе остаются подтопленными 1117 нежилых садоводческих участков, подтопленных жилых домов нет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Открыт доступ во все садоводческие товарищества в городе Ишим в Тюменской области, который в этом году пострадал от сильного паводка. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

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© Антон Подгайко/ТАСС

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"В Ишиме открыт доступ во все садоводческие товарищества. Специалисты коммунальных служб и МЧС наводят порядок на территориях общего пользования и помогают отдельным гражданам, чьи садоводческие участки захламлены нанесенными стихией ветками и мусором. На территории Ишима остаются подтопленными 1117 нежилых садоводческих участков, подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в городе полностью завершена дератизация, она проведена на площади в 90,5 га и охватила 636 домовладений. "Это позволит предотвратить миграцию грызунов на территории, которые высвободились от воды. В жилых домах закончены и дезинфекционные мероприятия. Обработка будет произведена в кратчайшие сроки", - уточнили там.

По данным ведомства, на территории Ишимского района подтоплены 160 нежилых садоводческих участков, в Абатском муниципальном районе - 270 участков, в Викуловском районе подтоплены 34 жилых дома.

Ранее сообщалось, что на заседании оперативного штаба принято решение о выделении из регионального бюджета материальной помощи на ремонт жилья в зависимости от степени ущерба. Глава региона Владимир Якушев ранее сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.

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