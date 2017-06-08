Тюменская область будет сотрудничать с Агентством социнформации в развитии работы НКО

КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Тюменская область будет сотрудничать с Агентством социальной информации в проведении совместных мероприятий для содействия развитию и популяризации деятельности некоммерческих организаций. Соглашение об этом подписали губернатор региона Владимир Якушев и директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова в рамках II Форума социальных инноваций регионов в подмосковном Красногорске.

"Основными направлениями сотрудничества станут содействие в распространении информации, консультационная и экспертная поддержка, проведение совместных мероприятий сторон для содействия развитию и популяризации деятельности некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, благотворительности и добровольчества, партнерских отношений между разными секторами общества", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года из средств областного бюджета поддержку получили 40 социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансирование выделено на реализацию программ по таким направлениям, как социальная поддержка семей, женщин, детей и молодежи, обучение и развитие детей с расстройствами аутистического спектра, трудоустройство и реабилитация инвалидов, профилактика асоциальных явлений.

В настоящее время четыре организации уже реально предоставляют социальные услуги пожилым, инвалидам и лицам без определенного места жительства, 35 социально ориентированных некоммерческих организаций обучаются и заявили о готовности приступить к работе.

Второй форум социальных инноваций регионов в этом году организован Советом Федерации, Минэкономразвития РФ, Минтрудом РФ, правительством Московской области и Агентством стратегических инициатив. Первый Форум социальных инноваций регионов состоялся в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России. В нем участвовали представители органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.