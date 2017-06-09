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Монумент "Маски скорби" Эрнста Неизвестного откроют под Екатеринбургом в ноябре

Новости Урала
9 июня, 12:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

Монумент на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий планировалось открыть еще в 2016 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Маски скорби" по проекту Эрнста Неизвестного откроют в ноябре под Екатеринбургом. Об этом сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"Достигнута договоренность, что "Маски скорби" будут открыты в ноябре под Екатеринбургом на 12-м километре Московского тракта", - рассказали в аппарате свердловского омбудсмена.

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Первый камень мемориального комплекса "Маски Скорби" в Екатеринбурге
© Денис Каменщиков/ТАСС

В Екатеринбурге в основание "Масок скорби" Эрнста Неизвестного заложили первый камень

Ранее ТАСС сообщал, что закладка первого камня уральских "Масок скорби" на мемориальном комплексе памяти жертв политических репрессий в окрестностях Екатеринбурга состоялась 9 апреля 2015 года, в день рождения скульптора. Монумент планировалось открыть еще в 2016 году, был начат сбор средств на его установку. Общественники также собирали подписи за установку памятника в центре Екатеринбурга, а не за городом.

"Маски скорби" - это два стилизованных человеческих лица, обращенных в разные стороны света - в Европу и Азию. Из глаз у них текут слезы, также выполненные в виде скорбных человеческих лиц. Памятник символизирует покаяние, уважение к жертвам, пострадавшим от политических репрессий в сталинские времена.

Эрнст Неизвестный планировал установить такие мемориальные комплексы в трех городах России - на своей исторической родине в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге), а также в Воркуте (Республика Коми) и Магадане, где было множество лагерей. По замыслу автора, композиция должна была образовать так называемый "Треугольник скорби".

Пока памятник установлен только в Магадане, он был открыт в 1996 году. Его высота достигает 15 метров. Правый глаз одной из масок выполнен в виде окна с решеткой. Внутри монумента находится копия типичной тюремной камеры.

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