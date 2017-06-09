Дамбу вокруг пострадавшего от паводка Ишима поднимут до 11,5 м

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Дамба вокруг города Ишим в Тюменской области, который в этом году пострадал от сильного паводка, будет поднята до уровня в 11,5 метра, сообщил в пятницу журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
"Думаю, что ситуация, которая произошла в этом году, всех подкорректирует и поправит, и в следующем году при ожидании паводка мы будем более сорганизованными, то есть и мы, и наши казахские коллеги. Вокруг Ишима нужно поднимать дамбу до уровня в 11,5 метра, потому что, как показала история этого года, дамба, сделанная на уровне 9 метров может оказаться маловата", - сказал глава региона.
В этом году в зону подтопления попало сразу несколько муниципалитетов региона, в настоящее время вода постепенно уходит, ведутся восстановительные работы.
По данным регионального управления МЧС, в Ишиме подтоплены 1117 нежилых садоводческих участков, в Ишимском районе - 160. На территории Абатского муниципального района подтоплены 270 участков, в Викуловском районе подтоплены 30 жилых домов.
Ранее Якушев сообщил ТАСС, что подана заявка на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для выплат пострадавшим от паводка и восстановления инфраструктуры.