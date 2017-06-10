Свердловские отделения трех партий представили кандидатов в губернаторы области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Свердловские региональные отделения партий ЛДПР, КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) представили в субботу своих кандидатов на выборы губернатора Среднего Урала, сообщили ТАСС представители партий. В пятницу, 9 июня, в регионе официально началась предвыборная кампания, выборы губернатора назначены в Свердловской области на 10 сентября.

ЛДПР и КПРФ

Кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии ЛДПР стал депутат Госдумы от региона Игорь Торощин, за него на партийной конференции проголосовало большинство. Торощин в 2008 году окончил Уральский финансово-юридический институт.

"Решение принято, и, если я не ошибаюсь, только один был против. Что касается муниципального фильтра, у ЛПДР никогда не было проблем с его прохождением, это чисто технический вопрос", - сказал ТАСС руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Свердловской области Михаил Зубарев.

Своего кандидата в губернаторы региона выдвинула и партия КПРФ, им стал член совета директоров "Плюс Банка" Алексей Парфенов. Он окончил Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.

"Наш кандидат предлагает решение главного вопроса - наполнения бюджета. Сделать это возможно только после восстановление промышленного потенциала области. Именно для этого на следующей неделе наша фракция КПРФ внесет в Законодательное собрание Свердловской области закон "О развитии промышленности". Принятие этого закона и возрождение производства области - главные программные пункты Парфенова", - написал на своей странице во "Вконтакте" первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

РППС и "Зеленые"

Российская партия пенсионеров за справедливость в субботу после конференции регионального отделения также представила кандидата на пост губернатора Среднего Урала, им стал депутат Екатеринбургской городской думы с инвалидностью Дмитрий Сергин. Он окончил Уральскую академию государственной службы по специальности "юриспруденция".

"Решение принято единогласно, меня поддержали все 28 делегатов, присутствовавших на конференции. Документы в избирательную комиссию планируем подавать завтра утром. Надежды пройти муниципальный фильтр есть, удалось сделать неплохой задел, голоса у нас надежные, они никуда не уйдут", - уточнил ТАСС Сергин.

Он отметил, что так же, как и все кандидаты, выступает за отремонтированные дороги, бесплатные школы и детские сады, доступное здравоохранение. "Ключевой момент - все это должно быть сделано с душой. В природе существует семь нот, можно их сыграть плохо, а можно написать симфонию. Задача руководителя, тем более в органах власти - уметь написать эту симфонию, используя те же ноты, пропустить все через сердце, это и есть ключевой момент моей (предвыборной) программы", - добавил Сергин.

Сегодня также состоялась конференция регионального отделения партии "Зеленые", но решение о том, кто станет кандидатом в губернаторы Среднего Урала, принято не было. "Принятие решения переносится, пока неизвестно, на какое число", - пояснил ТАСС первый заместитель председателя совета регионального отделения партии "Зеленые" в Свердловской области Сергей Лоскутов.

Условия участия

Ранее на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников отметил, что участвовать в губернаторских выборах смогут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. В Свердловской области представлены более 70 политических партий, которые могут принимать участие в губернаторских выборах. Чайников предполагает, что в выборах смогут участвовать только 12 кандидатов.

Как подчеркнул председатель свердловского избиркома, кандидат должен пройти "муниципальный фильтр", то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. По его словам, каждый кандидат должен будет собрать не менее 126 и не более 132 подписей о его поддержке главами и депутатами муниципальных образований.

Законом предусмотрено, что подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Он уточнил, что из 126 подписей не менее 108 и не более 113 подписей должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, "остальные - депутаты сельских и городских поселений".

По его словам, все услуги должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, размер которого не должен превышать 50 млн рублей. Глава облизбиркома подчеркнул, что превышение средств в фонде будет наказываться вплоть до отказа в регистрации на участие в выборах губернатора.

Чайников прогнозирует явку на предстоящих губернаторских выборах, которые не проводились в Свердловской области последние 14 лет, на уровне порядка 50%.