Более 1 млрд рублей вложили в модернизацию крупной птицефабрики в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Три новых птичника с высокотехнологичным оборудованием запустили на птицефабрике "Пышминская" в Тюменской области. Общий объем инвестиций в проект по реконструкции производства превысил 1 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"В регионе открылось новое производство, запущены новые цеха и водоочистные сооружения птицефабрики "Пышминская". Решение о реконструкции было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства, тогда более 90% основных производственных фондов были полностью изношены. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей. В результате первого этапа модернизации введены в работу три новых птичника и линия транспортировки, сортировки и упаковки яйца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что количество птицемест возросло почти до 2 млн, объем производства яиц увеличился на 30%. "Открытие такого производства подтверждает, что экономика Тюменской области продолжает развиваться. Очень важно, чтобы себестоимость яйца в Тюменской области была как можно ниже для успешной конкуренции наших предприятий с другими производителями на рынке. Для этого необходимо переоснащение, уменьшение расходов и постоянное увеличение качества", - отметил губернатор Владимир Якушев.

По словам председателя совета директоров птицефабрики Василия Шевчика, на территории птицефабрики располагаются еще двадцать птичников в ветхом состоянии. "Завозить в них новое оборудование экономически нецелесообразно, поэтому запланирован второй этап модернизации, при котором мы снесем десять птичников и на их месте построим три больших новых. А на третьем этапе в 2019 году исчезнут остальные старые птичники, в итоге производство обновится на 90%", - сказал он.

Сейчас в реестре Тюменской области почти 500 инвестиционных проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. По итогам 2016 года объем инвестиций в регион вырос на 14,5% и составил более 261,5 млрд рублей. За последние три года в области было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. Всего в 2017 году в регионе будет запущен 21 новый инвестиционный проект, в основном это новые промышленные производства, также начнется реализация еще 17 проектов.