В Свердловской области сиротам дали жилье, непригодное для проживания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после того, как в поселке Махнево Алапаевского района Свердловской области дети-сироты получили квартиры в непригодных для проживания домах. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Алапаевская городская прокуратура Свердловской области провела проверку по сообщению средств массовой информации о возведении в поселке Махнево жилья для детей-сирот ненадлежащего качества. В ходе проверки прокуратура совместно со специалистами департамента жилищного и строительного надзора Свердловской области и территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора провела обследование жилых домов по улице Молодежная в поселке Махнево. В результате были выявлены дефекты и деформации конструкций жилых домов, нарушения градостроительного законодательства, отклонения от требований проектной документации и технических регламентов. По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении заместителя главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, в 2014 году региональный Фонд жилищного строительства и "Петрокаменская строительная компания" заключили госконтракты на строительство шести жилых домов на улице Молодежная в поселке Махнево с условием ввода в эксплуатацию не позднее октября 2014 года. "Однако разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию выдано врио главы администрации Махневского муниципального образования только в августе 2015 года. В сентябре 2015 года Фонд жилищного строительства заключил договоры найма специализированного жилищного фонда с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Ряд квартир переданы в муниципальную собственность и предоставлены по договору социального найма", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что заместитель главы администрации Махневского муниципального района, на тот момент бывший врио главы администрации муниципалитета, не проверив соответствие объектов строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, подписал разрешения на ввод в эксплуатацию трех двухквартирных домов. "В результате детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены жилые помещения, не пригодные для постоянного проживания", - говорится в сообщении областной прокуратуры.