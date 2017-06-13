Почти 7 тыс. жителей Кургана остались без холодной воды в результате аварии на водопроводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 6,8 тыс. человек остались без холодной воды в результате аварии на водопроводе в Кургане, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной компании "Водный союз".

"В результате аварии, произошедшей сегодня утром, без холодного водоснабжения осталось 12 домов, в которых проживают порядка 6,8 тыс. человек, а также детский сад и школа. Организован подвоз воды. Сейчас на месте аварии работает бригада, пока неизвестно, когда возобновится подача воды", - сказали в компании.