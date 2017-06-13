В школе Екатеринбурга будут сдавать ЕГЭ по русскому позже из-за отключения электричества

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 50 человек напишут ЕГЭ по русскому языку в резервный день из-за аварийного отключения электроэнергии в одной из школ Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Гимназия №35 в Екатеринбурге была обесточена по причине аварийного отключения электроэнергии. В связи с этим 52 человека не успели написать экзамен по русскому языку, сдача ЕГЭ перенесена на резервный день 29 июня", - отметили в пресс-службе.
Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек - выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом. Сдача ЕГЭ по русскому языку проходила 9 июня.