ФАС приостановила на неопределенный срок проект по снижению оптовых цен на газ на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила на неопределенный срок реализацию проекта по снижению оптовых цен на газ на территории Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономного округов и Тюменской области. Об этом во вторник ТАСС сообщил начальник управления ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что ФАС в марте планировала приступить к реализации пилотного проекта по либерализации оптовых цен "Газпрома" на газ для промышленных потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По данным ФАС, на эти уральские регионы приходится основная доля добычи газа в РФ. Больше всех добывает "Газпром", но "Новатэк" и "Роснефть" постепенно увеличивают свою долю, так как могут давать скидки к регулируемой цене, чего "Газпром" делать не может.

"Мы хотели привести в соответствие нормативно-правовую базу и внести изменения в постановление правительства. Однако нам было отказано в этой инициативе. Поэтому проект по снижению оптовых цен на газ на Ямале, в ХМАО, в Тюменской области отложен на неопределенный срок", - сказал Махонин.

По его словам, ФАС не планирует отказываться от реализации данного проекта. "Мы сейчас рассматриваем обкатку механизмов реализации газа по свободной цене с помощью биржевого механизма. Пока мы до конца не закрыли этот проект", - уточнил Махонин.

Позиция регионов

Власти ХМАО, ЯНАО и Тюменской области поддержали идею ФАС по снижению оптовой цены на газ для промышленных потребителей.

Так, по словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, данное решение позволит "создать конкурентные условия для ценообразования на газ". Ранее в беседе с корр. ТАСС он уточнил, что у Тюменской области подписан меморандум с ФАС, в рамках которого региональные власти намерены реализовать пилотный проект, связанный с уходом от государственного регулирования цен на газ с одновременным переходом на государственное регулирование цен на транспортировку газа. Таким образом, отметил Вахрин, будет "обеспечен недискриминационный доступ в сеть независимым производителям газа".

В свою очередь директор департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Елена Шумакова отметила, что регион "заинтересован в том, чтобы эти модели и решения были взвешенными, максимально просчитанными". Она подчеркнула, что власти ХМАО сотрудничают со всеми заинтересованными федеральными структурами в этом направлении.