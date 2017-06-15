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"Ельцин Центр" награжден международной премией за медиафасад

Новости Урала
15 июня, 10:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

Над медиафасадом работали российские, немецкие, японские и китайские специалисты

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Медиафасад Президентского центра им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге удостоен международной премии Общества экспериментального графического дизайна за 2017 год в номинации "Публичные инсталляции". Автор видеоконтента - художник по свету Штефан Хофманн, над медиафасадом работали российские, немецкие, японские и китайские специалисты, сообщили в "Ельцин Центре".

"Медиафасад "Ельцин Центра" удостоен международной премии, учредителем которой является Общество экспериментального графического дизайна. Оно создано в 1973 году для образования, общения и поощрения глобального мультидисциплинарного сообщества профессионалов, создающих проекты, которые соединяют людей со средой обитания. Премии вручаются с 1998 года", - сообщили в центре.

Частью общего дизайнерского решения "Ельцин Центра" является ненесущая стена, которая "опоясывает здание как соединяющий элемент и как своеобразная бренд-платформа". "Она выполнена из перфорированного алюминиевого листа. Фасад обеспечивает светопроницаемость на 60%. Благодаря сотрудничеству с архитектором Борисом Бернаскони внутренняя технология медиафасада почти незаметна", - отметили в центре.

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© Донат Сорокин/ТАСС

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Помимо Хофманна над медиафасадом работали немецкие специалисты по свету, немецкая компания, которая производила панели. Затем эту работу подхватила российская компания и технические специалисты "Ельцин Центра". В разработке LED-фасадов принимали участие японские и китайские фирмы, в частности компания Panasonic.

"В отличие от четырех ранее реализованных проектов медиафасадов, особенность этого заключалась в том, что поверхность здания действительно гладкая и напоминает экран телевизора, - сказал Хофманн. - На площади 2220 кв. м мы можем транслировать изображения со скоростью 25 кадров в секунду. <…> Между зрителем и изображением должен возникать эмоциональный контакт".

В "Ельцин Центре" установлен мощный медиасервер, который передает в систему контроля данных всю видеоинформацию через оптоволоконные кабели и подключенный персональный компьютер. "Для основной программы медиафасада было создано 20 отдельных фрагментов, основанных на пяти темах: архитектура, природа, городское пространство, культура и искусство. Затем были созданы еще несколько медиапрограмм", - добавили в "Ельцин Центре".

О "Ельцин Центре"

"Ельцин Центр" был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Ядром "Ельцин Центра" является Музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

В мае 2017 года Музей первого президента России Бориса Ельцина стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Этот приз впервые был присужден российскому музею.

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Деятельность "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
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