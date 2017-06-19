Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на девочку в детсаду на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Сосновского района Челябинской области в понедельник начала проверку публикаций местных СМИ о том, что собака напала на четырехлетнюю девочку на территории одного из детских садов в поселке Рощино, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева.

"В местных СМИ появились публикации о том, что на территории одного из детских садов в поселке Рощино собака напала на четырехлетнюю девочку. В связи с этим прокуратурой Сосновского района начата проверка, в ходе которой уже опрошена директор детского сада. Параллельно полицией организована доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации прокуратуры, на прошлой неделе собака напала на девочку и поцарапала ей лицо. Стороны конфликта пытаются договориться.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 15 июня, когда собака породы спаниель зашла на территорию детского сада, где искусала и исцарапала лицо девочки.