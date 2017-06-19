Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на девочку в детсаду на Урале

Новости Урала
19 июня, 15:05 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, июня. /ТАСС

По информации ведомства, на прошлой неделе собака напала на ребенка и поцарапала ему лицо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Сосновского района Челябинской области в понедельник начала проверку публикаций местных СМИ о том, что собака напала на четырехлетнюю девочку на территории одного из детских садов в поселке Рощино, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева.

"В местных СМИ появились публикации о том, что на территории одного из детских садов в поселке Рощино собака напала на четырехлетнюю девочку. В связи с этим прокуратурой Сосновского района начата проверка, в ходе которой уже опрошена директор детского сада. Параллельно полицией организована доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации прокуратуры, на прошлой неделе собака напала на девочку и поцарапала ей лицо. Стороны конфликта пытаются договориться.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 15 июня, когда собака породы спаниель зашла на территорию детского сада, где искусала и исцарапала лицо девочки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзале
3
Представитель ЛНР: законопроект о реинтеграции Донбасса сделает Порошенко диктатором
4
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
5
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
В Видном горит строительный рынок
Темы дня
Загрузка...
Реклама