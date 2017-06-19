Прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на девочку в детсаду на Урале

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Сосновского района Челябинской области в понедельник начала проверку публикаций местных СМИ о том, что собака напала на четырехлетнюю девочку на территории одного из детских садов в поселке Рощино, сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Мамаева.
"В местных СМИ появились публикации о том, что на территории одного из детских садов в поселке Рощино собака напала на четырехлетнюю девочку. В связи с этим прокуратурой Сосновского района начата проверка, в ходе которой уже опрошена директор детского сада. Параллельно полицией организована доследственная проверка", - сказала собеседница агентства.
По предварительной информации прокуратуры, на прошлой неделе собака напала на девочку и поцарапала ей лицо. Стороны конфликта пытаются договориться.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел 15 июня, когда собака породы спаниель зашла на территорию детского сада, где искусала и исцарапала лицо девочки.