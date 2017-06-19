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На Уральском заводе гражданской авиации планируют выпустить 20 самолетов L-410 до 2020 г.

Новости Урала
19 июня, 17:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

В дальнейшем на предприятии планируется выпускать от пяти до десяти самолетов в год

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) выпустит более 20 чешских самолетов L-410 до 2020 года в рамках программы локализации производства этого воздушного судна на территории Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор екатеринбургского завода Вадим Бадеха.

"Мы начали лицензионное производство L-410 в прошлом году, за 2016 год мы выпустили первые самолеты. Заказ на этот год только сейчас подписан уже на пять самолетов, ожидается еще заказ, дополнительные контракты. Пакет заказов до 2020 года уже сформирован как твердый, суммарно до 2020 года мы планируем выпустить более 20 самолетов", - сказал Бадеха.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем на заводе планируется выпускать от пяти до десяти самолетов в год. "Мы ориентированы на гражданские авиаперевозки, сегодня все наши заказы носят гражданский характер. Потребность в данном самолете достаточно очевидна, в СССР несколько тысяч таких воздушных судов было задействовано на перевозках в труднодоступные территории, и сегодня потребность никуда не делась", - сказал гендиректор.

"Самолет L-410 прекрасен тем, что ему инфраструктура практически не требуется, он может садиться на грунтовую полосу, а содержать неасфальтированные полосы недорого", - скакал он.

Ранее сообщалось, что УЗГА до конца года поставит пять самолетов L-410 для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Эти машины могут быть использованы в том числе и для санавиации. Также сообщалось, что правительство может принять решение о дополнительной докапитализации ГТЛК в текущем году, что позволит расширить количество заказов на производство авиатехники для санитарной авиации.

О локализации L-410 в Екатеринбурге

L-410 - чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в чешском городе Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В 2008 году Уральская горно- металлургическая компания (УГМК) стала владельцем 100% акций Aircraft Industries.

На данный момент подписано рамочное соглашение между УГМК и УЗГА о реализации проекта локализации производства L-410 в Екатеринбурге, объем инвестиций в проект в течение двух лет может превысить 1,2 млрд рублей. Речь идет о строительстве на екатеринбургском аэродроме Уктус новых зданий и сооружений для развития производства, реконструкции имеющихся сооружений аэродрома, обучении персонала, сертификации самолета L-410 российского производства.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК), является членом ассоциации "Союз авиационного двигателестроения". Завод большей частью занимается ремонтом силовых установок для вертолетов разработки КБ Миля и Камова.

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