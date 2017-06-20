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Археологи спустя 10 лет возобновят раскопки в заповеднике "Аркаим"

Новости Урала
20 июня, 9:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Они будут проходить на глазах у туристов, которые смогут тут же узнавать, что было извлечено из земли и какая новая информация была получена о древнейшей истории края

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© ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Ученые возобновят в этом году раскопки археологических памятников на территории историко-культурного заповедника "Аркаим" в Челябинской области спустя 10 лет, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Министерства культуры.

"Нужно отметить, что эти исследования будут первыми в аркаимской долине спустя 10 лет "раскопочного" перерыва. С 2006 года на территории заповедника археологических полевых работ не производилось. И ценность их еще в том, что они будут проходить на глазах у туристов, люди смогут тут же узнавать, что было извлечено из земли и какая новая информация была получена о древнейшей истории этого края", - сказали в пресс-службе.

Могильник носит название Александровский IV, он был уже частично изучен в 1989 году. "Тогда были раскопаны шесть курганов с погребениями эпохи Аркаима и доаркаимского времени. Спустя пару десятков лет ученые вернулись к рабочим материалам и определили основные погребения", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что научным куратором новой экспедиции стал доцент Южно-Уральского государственного университета ЮУрГУ, старший научный сотрудник института истории и археологии Уральского отделения РАН Андрей Епимахов. "В раскопках примут участие студенты историко-филологического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ), школьники и волонтеры", - сказали в пресс-службе.

О заповеднике

Аркаим - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территория аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.

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