Фестиваль "Коляда-Plays" впервые представит 37 спектаклей по пьесам уральских драматургов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. XI Международный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays", который во вторник начался в Екатеринбурге, представит максимальное количество спектаклей за всю историю театрального форума - 37 постановок по пьесам современных уральских драматургов. В этом году свои работы впервые покажут театры из Румынии, Венгрии и Македонии, сообщил ТАСС художественный руководитель "Коляда-Театра" Николай Коляда.

"Коляда-Plays" - это не просто фестиваль современной драматургии, он демонстрирует лучшие современные постановки по пьесам именно уральских драматургов. Это мои ученики, те, кем мы гордимся. Интерес к ним ежегодно растет, в этом году на отбор поступило более 100 заявок на участие. В основной программе будут представлены 37 спектаклей - это максимальное число за всю историю фестиваля", - сказал Коляда.

По его словам, почти 600 человек примут участие в фестивале. "Свои постановки представят театральные коллективы из шести стран и 31 города - Венгрии, Казахстана, Македонии, Румынии, Сербии, приедут российские театры от Калининграда до Уссурийска, вся театральная карта России будет представлена на этом фестивале. Постановки будут идти на македонском, венгерском, румынском, сербском, татарском, казахском, башкирском языках (с синхронным переводом на русский язык - прим. ТАСС)", - добавил Коляда.

Ежедневно на восьми площадках Екатеринбурга пройдут показы трех-четырех спектаклей основной программы, параллельно пройдут читки, экспериментальные постановки, презентации и творческие встречи. "Официальное открытие фестиваля состоится вечером 20 июня, на большой сцене Свердловского театра драмы. Театр юного зрителя из Вологды покажет спектакль "Марьино поле" по пьесе Олега Богаева. Параллельно в рамках офф-программы в Центре Современной Драматургии будет показан спектакль по пьесе Светланы Баженовой "Москва-Петушки", - отметили организаторы.

Каждое утро команда российских критиков будет обсуждать постановки, прошедшие накануне. "Это крайне важный опыт для актеров, ведь на фестивале будут такие известные критики, как Ольга Галахова, Наталья Шаинян, Лилия Немченко", - отметил Коляда.

"Коляда-Plays"

Международный театральный фестиваль современной драматургии "Коляда-Plays" проводится ежегодно в июне на театральных площадках Екатеринбурга. В этом году он пройдет с 20 по 30 июня. Идея принадлежит драматургу, режиссеру, худруку "Коляда-Театра" Николаю Коляде. Основную программу составляет смотр театральных спектаклей и их публичное обсуждение специально сформированной Коллегией театральных критиков.

В фестивале участвуют спектакли, поставленные по пьесам современных драматургов (молодых уральских драматургов, лауреатов конкурса "Евразия" и Николая Коляды), премьерные показы которых состоялись в течение последних трех театральных сезонов.

"Именно на этом фестивале засветились "звезды" Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Васьковской, Ярославы Пулинович, Анны Батуриной, Владимира Зуева, Анны Богачевой, Валерия Шергина, Екатерины Васильевой, Екатерины Бронниковой, Екатерины Гуземы, Светланы Баженовой, Ангизы Ишбулдиной и многих других молодых уральских драматургов, имена которых сегодня известны во всем мире", - сказали организаторы фестиваля.

Коляда добавил, что уральская школа драматургии известна во всем мире, например, пьеса Ярославы Пулинович "Наташина мечта" в прошлом году была сыграна на Бродвее. "Но "Коляда-Plays" не только прославляет уральскую драматургию, но и помогает маленьким театрам выехать в большой город, показать свою работу большой театральной публике", - сказал он.