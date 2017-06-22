Самолет Гуанчжоу - Москва приземлился в Екатеринбурге из-за ухудшения здоровья пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Самолет, летевший из Гуанчжоу (Китай) в московский аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте.

"Самолет, который совершал рейс из Гуанчжоу (Китай) в Шереметьево (Москва) незапланированно приземлился в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира. Посадка прошла в штатном режиме", - сказали там.

По данным МВД, пассажирка, которой стало плохо, является гражданкой Китая. Ее доставили в больницу Екатеринбурга с подозрением на гипертоническую болезнь. "Самолет с остальными пассажирами около 21:00 местного времени (19:00 мск) продолжил полет в Москву", - добавили в полиции.

Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово, добавив, что самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".