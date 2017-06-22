Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет Гуанчжоу - Москва приземлился в Екатеринбурге из-за ухудшения здоровья пассажира

Новости Урала
22 июня, 20:59 дата обновления: 22 июня, 21:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

Гражданку Китая, которой стало плохо, доставили в больницу Екатеринбурга с подозрением на гипертоническую болезнь

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Самолет, летевший из Гуанчжоу (Китай) в московский аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе уральского управления МВД на транспорте.

"Самолет, который совершал рейс из Гуанчжоу (Китай) в Шереметьево (Москва) незапланированно приземлился в Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира. Посадка прошла в штатном режиме", - сказали там.

По данным МВД, пассажирка, которой стало плохо, является гражданкой Китая. Ее доставили в больницу Екатеринбурга с подозрением на гипертоническую болезнь. "Самолет с остальными пассажирами около 21:00 местного времени (19:00 мск) продолжил полет в Москву", - добавили в полиции.

Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово, добавив, что самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в кафе в центре Москвы
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся с запада грозе
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
Темы дня
Загрузка...
Реклама