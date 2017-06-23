Вода ушла со всех подтопленных паводком подворий в Ивделе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Жилые дома и придомовые территории, подтопленные в результате сильных дождей в городе Ивдель (Свердловская область), полностью освободились от воды. Об этом сообщили в пятницу в региональном управлении МЧС.
"За прошедшие сутки уровень воды в реке Ивдель снизился еще на 33 сантиметра, от паводковых вод освободились все ранее подтопленные подворья. Подтопленных жилых домов нет. Сотрудники МЧС продолжают оказывать адресную помощь населению, откачивая воду, оставшуюся в низинных участках дворов после ухода "большой воды", и очищая территорию от ила и мусора. Всего к сотрудникам 242-й пожарно- спасательной части обратились владельцы более двадцати подворий, просьбы которых не остались без внимания", - рассказали в региональном управлении.
Сообщается также, что органы местного самоуправления ведут работу по отсыпке дорог, размытых водой.
Причиной подъема уровня воды в реке Ивдель стали осадки, выпавшие 18 и 19 июня, и таяние снега в горах после прошедших дождей. Паводок подтопил 95 придворовых территорий, в том числе 26 частных жилых домов. Социально значимых объектов в зоне подтопления не было.