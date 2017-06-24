Сильный дождь, грозы, град и усиление ветра ожидаются в Челябинской области

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с ожидаются в Челябинской области 24 и 25 июня, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Ночью 24 июня, днем 25 июня на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра при грозах 17-22 м/с", - сказали в министерстве.
Спасатели советуют в непогоду автомобилистам снижать скоростной режим и соблюдать дистанцию, пешеходам рекомендуют не приближаться к районам линий электропередачи, находиться подальше от деревьев и рекламных щитов.