Сильный дождь, грозы, град и усиление ветра ожидаются в Челябинской области

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с ожидаются в Челябинской области 24 и 25 июня, сообщили в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ночью 24 июня, днем 25 июня на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра при грозах 17-22 м/с", - сказали в министерстве.

Спасатели советуют в непогоду автомобилистам снижать скоростной режим и соблюдать дистанцию, пешеходам рекомендуют не приближаться к районам линий электропередачи, находиться подальше от деревьев и рекламных щитов.