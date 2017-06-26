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Более 10 человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Тюменской области

Новости Урала
26 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Пять пострадавших госпитализированы

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Одиннадцать человек пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса на пересечении автодорог Тюмень - Омск и Ишим - Лозовое в Ишимском районе Тюменской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

"В 02:40 по местному времени (00:40 мск) столкнулись грузовик Hyundai, перевозивший молочную продукцию, и пассажирский автобус среднего класса вместимости Mercedes. По предварительным данным, водитель грузовика, поворачивая на перекрестке, не пропустил автобус. На данный момент травмированы 10 пассажиров автобуса и водитель грузовика, пять пострадавших госпитализированы", - уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с ДТП ГИБДД Тюменской области усиливает контроль за грузовым транспортом юридических лиц и частных предпринимателей, а также за пассажирскими перевозками на территории региона.

"Автобус осуществлял заказную перевозку по маршруту Абатск - Тюмень. В момент аварии в нем находились 18 человек, обстоятельства ДТП выясняются. Движение по автодороге Тюмень - Омск в настоящее время осуществляется без ограничений", - уточнили в ведомстве.

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