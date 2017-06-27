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Пожарные ликвидировали открытое горение на крупной свалке в Челябинске

Новости Урала
27 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Пожар начался в воскресенье 25 июня во второй половине дня

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Челябинские пожарные ликвидировали открытое горение на крупной свалке в областном центре, пожар на которой начался 25 июня. Об этом сообщили во вторник в региональном ГУ МЧС.

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"В настоящее время для ликвидации возгорания задействовано шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов. Пожар на городской свалке Челябинска локализован. В 7:00 (5:00 мск) удалось ликвидировать открытое горение, но тление свалки продолжается, и работы идут в полном объеме. Потребуются еще один - два дня для полной ликвидации горения", - уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что принято решение об увеличении объемов подвозимого грунта для прекращения тления. "Для произведения замеров проб воздуха на место выезжает лаборатория специализированной пожарно- спасательной части. Предельно допустимых концентраций вредных веществ на данный момент не зафиксировано. Жалоб и звонков от населения не поступало", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, пожар начался в воскресенье 25 июня во второй половине дня. На место был налажен подвоз воды и горюче-смазочных материалов для техники, организовано питание для пожарных. Для ликвидации последствий возгорания привлечено 39 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 21 человек и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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