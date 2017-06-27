Бывший глава Копейска получил 4,5 года колонии за взяточничество в крупном размере

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин получил 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
"Вынесен приговор бывшему главе Копейского городского округа Вячеславу Истомину. Он признан виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Суд приговорил Истомина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года", - сказали в прокуратуре.
По версии следствия, Истомин получил взятки в сумме не менее 2 млн рублей в 2012-2014 годах. Их давали коммерсанты за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В сентябре 2011 года он был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года Собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.