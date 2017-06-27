Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший глава Копейска получил 4,5 года колонии за взяточничество в крупном размере

Новости Урала
27 июня, 11:17 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 27, июня. /ТАСС

По версии следствия, Вячеслав Истомин получил от коммерсантов не менее 2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вячеслав Истомин

Вячеслав Истомин

© "Челябинский Обзор"/Ярослав Наумков

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Бывший глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин получил 4,5 года колонии за получение взятки в крупном размере, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"Вынесен приговор бывшему главе Копейского городского округа Вячеславу Истомину. Он признан виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Суд приговорил Истомина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 5 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года", - сказали в прокуратуре.

По версии следствия, Истомин получил взятки в сумме не менее 2 млн рублей в 2012-2014 годах. Их давали коммерсанты за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В сентябре 2011 года он был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года Собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины подтвердило гибель сотрудника ГУР при взрыве автомобиля в Киеве
2
СМИ: Польша планирует крупные закупки российского угля
3
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
4
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
5
Пропавшая под Иркутском пенсионерка провела в лесу девять дней
6
Медведев будет представлять РФ на церемонии прощания с Гельмутом Колем
7
Воронежский авиазавод опроверг информацию о прекращении выпуска Ан-148
Темы дня
Загрузка...
Реклама