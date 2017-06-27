УГМК запустит в этом году проект для отбора талантливых школьников в регионах России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) запустит в сентябре 2017 года всероссийский проект "Инженериада" для отбора талантливых школьников, сообщил во вторник директор Технического университета УГМК Евгений Караман. Участие в проекте поможет им поступить в Технический университет УГМК и трудоустроиться в организациях компании.
"С прошлого года компания начала большой эксперимент, пилотной площадкой стал город Верхняя Пышма, где расположена штаб-квартира УГМК. Были собраны воедино все элементы системы подготовки будущих инженеров, в том числе организованы инженерные классы на базе средней общеобразовательной школы №22, в которых несколько изменена программа, в центре образования и профориентации открыта инженерно-техническая школа. Таким образом, на примере города формируется модель подготовки будущих инженеров, и мы рассчитываем выстроить такие же образовательно- производственные комплексы в каждом городе, где присутствует УГМК. Наш проект "Инженериада" будет этому способствовать", - сказал Караман на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По словам начальника управления по работе с персоналом УГМК Ольги Смирновой, проект "Инженериада" стартует 1 сентября. Он предполагает создание специализированной образовательной среды для формирования и развития инженерного мышления у одаренных детей.
"Конкурс будет состоять из трех этапов: первый - подготовительный, в нем со своими проектами могут участвовать ребята от 10 до 18 лет, на втором этапе отобранные проекты будут передаваться в профессиональное жюри, которое сформулирует рекомендации для каждого участника, в третий тур отберут только 100 проектов, которые будут дорабатываться с куратором на предприятиях УГМК для презентации в марте 2018 года. Все ребята, которые попадают в третий тур, будут приглашены на летнюю инженерную обучающую смену, которую мы планируем вести в сотрудничестве с Дворцом молодежи", - уточнила Смирнова.
Директор института физики, технологии и экономики Уральского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Петр Зуев, участвующий в разработке обучающих программ для инженерных классов УГМК, отметил, что работа с детьми раннего возраста мотивирует их на изучение окружающего мира и получение навыков взаимодействия с реальными материальными объектами.
УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Технический университет УГМК - это корпоративный вуз, не имеющий аналогов в своем сегменте. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров.