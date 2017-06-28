На жилье для детей-сирот на Урале выделят в этом году на 200 млн руб. больше

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области добилась в этом году увеличения финансирования до 1 млрд рублей обеспечения детей-сирот жильем на Урале, сообщила в среду руководитель пресс- службы регионального ведомства Марина Канатова. Ранее на эти цели планировалось направить из областного бюджета около 800 млн рублей.

"В регионе существовали сложности при обеспечении жильем детей-сирот, которые стояли в очереди на получение квартиры от трех до 10 лет. Для исправления ситуации прокуратурой было направлено письмо на имя врио губернатора Евгения Куйвашева для решения сложившейся ситуации. После вмешательства надзорного органа объем финансирования мероприятий, связанных с обеспечением жильем граждан этой социальной категории, в этом году составил более 1 млрд рублей", - сказала Канатова.

По ее словам, в этом году благодаря вмешательству прокуратуры также были внесены изменения в Порядок приобретения (строительства) жилья для детей-сирот, утвержденный постановлением правительства Свердловской области, который ориентирован "исключительно на оптимизацию деятельности органов государственной власти области по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

"Таким образом, система предоставления жилья стала более понятной. Теперь четко прописано, кто за что отвечает. В предоставлении жилья детям-сиротам задействованы Фонд жилищного строительства, региональный Минстрой. До внесения изменений в областное законодательство полномочия служб и ведомств, даже в части приемки домов, контроля за ходом строительства были размыты, поэтому мы требовали более системного подхода на законодательном уровне в решении данного вопроса", - отметила Канатова.

Нарушения прав детей-сирот

По ее словам, наряду с этим ведомство продолжило работу по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в судебном порядке. Так, на территории города Каменск-Уральского в июне по искам прокуратуры ключи от новых квартир получили 26 детей-сирот, в Тугулымском городском округе - 19 сирот, которые длительное время проживали в общежитиях, на съемных квартирах или у знакомых.

В Ирбитском городском округе после окончания учебного заведения не было предоставлено жилое помещение по достижению 18-летнего возраста девушке, оставшейся без попечения родителей. С 2009 года она снимала жилье.

"По результатам проверки Ирбитская межрайонная прокуратура в 2014 году направила в суд исковое заявление в ее интересах о предоставлении жилья по договору социального найма. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставить сироте благоустроенное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания. В июне сирота получила однокомнатную благоустроенную квартиру. По итогам комплексного прокурорского вмешательства отдельные благоустроенные квартиры в новостройках в первом полугодии получили 154 ребенка, оставшиеся без родителей", - уточнила Канатова.

Реализация программы

По данным властей, на начало 2017 года были построены и приобретены десятки тысяч квадратных метров жилья практически во всех муниципалитетах области, а ключи от благоустроенных квартир, переданных на безвозмездной основе, получили более 3,7 тыс. человек. Общий объем бюджетных ассигнований составил около 6,5 млрд рублей (с 2010 года). В начале этого года в жилье нуждались порядка 4,7 тыс. детей-сирот.