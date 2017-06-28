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Православная энциклопедия издана на Урале тиражом в 5 тыс. экземпляров

Новости Урала
28 июня, 19:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

Книга в документах, фотографиях и картинах рассказывает об известных уральских храмах, монастырях и деятельности уральских отделов ИППО в конце XIX - начале XX веков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Императорское православное палестинское общество (ИППО) издало Православную энциклопедию Урала тиражом в 5 тыс. экземпляров. Книга в документах, фотографиях и картинах рассказывает об известных уральских храмах, монастырях и деятельности уральских отделов ИППО в конце XIX - начале XX веков, сообщил в среду на презентации в Екатеринбурге председатель ИППО Сергей Степашин.

"Прекрасное издание, удивительно красиво сделано. Необязательно быть воцерковленным человеком, но знать свою историю и культуру нужно. А в энциклопедии этому посвящена очень большая часть. Попытка уничтожить историческую память не удалась, и сегодня мы возвращаемся к тому, с чего начиналась наша история, наше государство", - сказал Степашин.

Он отметил, что "очень знаково, что все это происходит именно на Урале". "Урал, как и Сибирь, всегда был опорой и основой нашего государства, отсюда шла сила, мощь, металл. И 1918 год для всей страны - как душевный надрез. Пусть сегодняшнее событие для нас будет лекарством", - подчеркнул Степашин.

Православная энциклопедия Урала - это первый крупный проект возрожденного в 2016 году екатеринбургского отделения ИППО. Как пояснил руководитель проекта, краевед Николай Рундквист, работа над книгой велась год, за это время авторы энциклопедии совершили десять экспедиций по территории Большого Урала - Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Пермского края и Башкортостана. "Оживляют издание работы художника Алексея Ефремова, которые передают красоту и богатое наследие православного Урала", - добавили авторы проекта.

В презентации книги, которая прошла в духовно- просветительском центре "Царский", также приняли участие председатель наблюдательного совета "Елисаветинского- Сергиевского просветительского общества" Анна Громова, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Императорское православное палестинское общество - международная научная и гуманитарная организация, созданная в Российской Империи в 1882 году. Задачи общества - содействие православному паломничеству на Святую Землю, научное палестиноведение, востоковедение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока. Екатеринбургское отделение ИППО было возрождено в апреле 2016 года.

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