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На Урале выписали из больницы ребенка, который четыре дня провел в лесу

Новости Урала
29 июня, 9:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

Четырехлетний Дима Песков чувствует себя хорошо

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Четырехлетний Дима Песков, потерявшийся в лесу Свердловской области на четыре дня, выписан из Областной больницы № 40 в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщили в медицинском учреждении.

"Ребенка выписали, его встречали родители, он чувствует себя хорошо", - уточнили в больнице.

14 июня в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области волонтеры обнаружили мальчика, который пропал в лесу утром 10 июня. К поискам было привлечено более 600 человек, включая представителей СК, МВД, МЧС, представителей муниципальных органов власти и волонтеров.

Сразу после обнаружения мальчика вертолетом медицины катастроф доставили в реанимацию больницы Екатеринбурга. У ребенка было обнаружено несколько десятков укусов клещей, но после исследований стало известно, что они не являлись переносчиками энцефалита.

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