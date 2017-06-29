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Дом Севастьянова и гостиницу "Исеть" изобразят на логотипе к 300-летию Екатеринбурга

Новости Урала
29 июня, 12:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, июня. /ТАСС

По результатам народного голосования за этот вариант отдали голоса 51% принявших в нем участие горожан

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© Официальный портал Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Водонапорная башня, дом Севастьянова и гостиница "Исеть" будут изображены на официальном логотипе к 300-летию Екатеринбурга, которое состоится в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Водонапорная башня, дом Севастьянова и гостиница "Исеть" - символы сразу трех эпох - легли в основу логотипа к 300-летию уральской столицы, победившего в конкурсе на лучший дизайн праздничной символики. По результатам народного голосования пальму первенства этому логотипу отдали 51% принявших в нем участие горожан", - сообщили там.

По данным начальника отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, отбор прошел в два тура. "На первом этапе все желающие могли поделиться своими представлениями о том, с чем у них ассоциируется наш город. Предложенные варианты (более 170 заявок - прим. ТАСС) легли в основу итогового техзадания, которое мы в рамках второй части конкурса дали профессиональным дизайнерам, графикам и художникам", - пояснил он.

Прежде чем горожане смогут увидеть логотип на баннерах, сувенирной продукции и в презентационных роликах, он должен пройти экспертизу на чистоту патента в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

"Только тогда, когда будет получено официальное подтверждение, что логотип является уникальным и его элементы ранее нигде и никем не использовались, мы сможем запустить его в работу. Рассчитываем, что примерно до конца года эта процедура будет выполнена. Уже после этого разработаем полноценный брендбук, в котором специалисты детально продумают различные варианты использования символики и при необходимости немного скорректируют логотип с учетом технических требований", - сказала директор МКУ "Столица Урала" Мария Ермакова.

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