Заявление об участии в голосовании на губернаторских выборах на Урале будут принимать МФЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Многофункциональный центр (МФЦ) станет одним из операторов по приему заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах губернатора Свердловской области по месту своего нахождения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет через МФЦ. Соглашение об этом было подписано 29 июня между избирательной комиссией и МФЦ Свердловской области - председателем облизбиркома Валерием Чайниковым и директором областного МФЦ Натальей Лунеговой", - сообщили там.

Это новая технология для избирательной системы России, которая впервые будет опробована 10 сентября 2017 года на региональных выборах. "Теперь каждый житель Свердловской области сможет отдать свой голос на ближайшем к нему участке вне зависимости от прописки - для этого он должен всего лишь подать заявление любым удобным для него способом: один из них - через МФЦ", - пояснили в пресс-службе.

По словам Чайникова, нововведение "сделает избирательную систему более доступной и прозрачной". "Мы расширяем возможности избирателей и упрощаем порядок участия граждан в выборах. Теперь избирателю не придется ехать по месту регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение, его просто включат в список там, где он будет находиться в Единый день голосования. Иными словами, свое право выбора смогут реализовать все", - сказал он.

Кроме МФЦ заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет подать через портал госуслуг, а также в территориальных избирательных комиссиях. "Принимать их начнут с 26 июля - за 45 дней до выборов. Такой порядок будет действовать вплоть до 5 сентября. Потом прием заявлений будут осуществлять только участковые комиссии, а в сам день голосования такими полномочиями наделят только отдельные УИКи - их список сейчас определяется", - добавили в пресс-службе областного избиркома.

"Это сделано для того, чтобы исключить любые возможные злоупотребления правом со стороны избирателей. Все заявления будут заведены в единую систему ГАС "Выборы" - исключение из одного списка и включение в другой будет происходить автоматически. Возможность дублирования, двойного голосования просто невозможна", - подчеркнул Чайников.