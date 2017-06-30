Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Глава Брединского района Челябинской области, пострадавшего в четверг вечером от дождя, ветра, града, объявил режим ЧС. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-центре областного управления МЧС.

"Режим ЧС в Брединском районе объявлен главой сегодня. Этот режим предполагает, что все силы будут направлены на ликвидацию последствий непогоды. Кроме того, могут быть задействованы финансовые резервы района", - сказал собеседник агентства.

Вечером 29 июня в Брединском районе дождь, порывы ветра до 16-21 м/с, град размером до 7 см повредили сельскохозяйственные культуры на площади около 2,7 тыс. га (информация уточняется). Кроме того, уточняются данные о повреждении стекол, крыш жилых домов, социально значимых объектов, автотранспорта. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Созданы рабочие группы и комиссия по оценке материального ущерба.

Ранее сообщалось, что, по данным Челябинского гидрометцентра, днем и вечером 29 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.