Войска ЦВО получили новые радиолокационные станции "Небо"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Новые радиолокационные станции "Небо" поступили по гособоронзаказу в 14-ю армию ВВС и ПВО Центрального военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"По гособоронзаказу поступили радиолокационные станции "Небо-У" и "Небо-М". Новая техника усилила подразделения радиотехнических войск округа, дислоцированные в Поволжье и Западной Сибири", - отметили в пресс-службе, не уточнив количество поставленных военным станций.
Станции "Небо" предназначены для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий - от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием "стелс-технологий" на дальности до 600 километров. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.