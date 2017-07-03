Производство сельхозпродукции в Свердловской области в 2017 году выросло на 1,8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Аграрии Свердловской области произвели с начала года на 1,8% больше сельхозпродукции, чем за тот же период 2016 года. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора региона.

"С начала 2017 года в Свердловской области произведено собственных продуктов питания на 22,1 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 1,8%. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, показатель роста производства молока в регионе один из самых высоких в России. С января этого года в регионе было произведено 287 тыс. тонн молока, это на 6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года", - рассказали в департаменте.

В департаменте также сообщили, что производство молока выросло во всех категориях хозяйств региона: на крупных предприятиях - на 7%, в фермерских хозяйствах - на 4%, в частных подворьях - на 0,3%. Также с начала 2017 года в Свердловской области было произведено 617 млн штук яиц, что почти на 2% больше показателей 2016 года, и 99 тысяч тонн мяса, что соответствует уровню прошлого года.