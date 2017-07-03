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В трамваях Екатеринбурга перед ЧМ-2018 начинают тестировать повременной тариф

Новости Урала
3 июля, 16:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июля. /ТАСС

В тестировании будет участвовать 300 добровольцев, эксперимент будет действовать до 15 августа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга с 15 июля запускает в тестовом режиме повременной тариф в трамваях и троллейбусах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации. Нововведение направлено на улучшение транспортной сети города к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, тестировать тарифы будут добровольцы.

"Повременной тариф - одно из направлений, без которого невозможно улучшить транспортную сеть Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу. Поэтому с 15 июля он запускается в тестовом режиме на трамваях и троллейбусах города. В тестировании будет участвовать 300 добровольцев. Повременной тариф в тестовом режиме будет действовать до 15 августа, после чего будут подведены его результаты, и если все пройдет без сбоев, то он будет внедрен в общественном транспорте Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе.

Для тестирования добровольцам выдадут пластиковые карты, с помощью которых они будут передвигаться на трамваях и троллейбусах Екатеринбурга. Тариф "30 минут" будет стоить 28 рублей, тариф "60 минут" - 40 рублей. "30 и 60 минут - это время, в течение которого пассажиры могут сделать столько пересадок, сколько успеют, заплатив при этом 28 или 40 рублей", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас проезд в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга стоит 28 рублей. Ранее замглавы городской администрации Сергей Тушин сообщал, что повременной тариф будут вводить в рамках реализации транспортной реформы Екатеринбурга, которая предполагает внедрение новых маршрутов и сокращение количества автобусов и троллейбусов в городе. Оптимизация городского транспорта, которая должна была произойти в рамках транспортной реформы Екатеринбурга, вызвала негативные отзывы у общественников, депутатов и руководителя свердловского управления ГИБДД Юрия Демина. Позже администрация Екатеринбурга приняла решение перенести внедрение большинства пунктов новой транспортной схемы на 2019 год, за исключением повременного тарифа, который планируется запустить в городе к чемпионату мира по футболу.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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