Спецбригады впервые за 30 лет возобновили работу на Малышевском руднике на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Спецбригады впервые за 30 лет приступили к работе на Малышевском месторождении в Свердловской области (обособленное подразделение Калининградского янтарного комбината - прим. ТАСС). Они будут восстанавливать аварийные участки под землей и поддерживать стабильную работу предприятия, сообщили в среду в департаменте информационной политики главы региона.

"Впервые за 30 лет на Малышевской шахте приступили к работе специальные бригады, которые будут восстанавливать аварийные участки под землей и поддерживать стабильную работу предприятия", - уточнили в департаменте.

До сих пор подземными ремонтными работами занимались горнопроходчики, но для этого приходилось останавливать процесс добычи драгоценных камней и берилла. Руководство шахты приняло решение создать спецбригады, куда вошли 15 специалистов с высокими разрядами, проработавшие в забоях более 10 лет.

"Горные породы - это живой организм. Под землей всегда происходит движение. Одно из наших правил - рудник строится и ремонтируется до тех пор, пока эксплуатируется, поэтому в ближайший год мы планируем создать не просто бригады, а целый участок из пятидесяти человек, которые будут ежедневно заниматься не только восстановлением, но и строительством", - приводит департамент слова директора ОП "Малышева" Евгения Василевского.

По оценке министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, системная работа по восстановлению рудника положительно скажется на экономике предприятия. "Своевременные ремонтные работы в забоях обеспечат стабильную работу рудника, позволят увеличить добычу изумрудов и берилла. Бериллий является стратегическим сырьем для атомной промышленности, самолето- и ракетостроения, систем наведения и ориентации, производства особых сплавов, а также востребован в других высокотехнологичных отраслях", - отметил министр.

Малышевский рудник (ОП "Малышева", обособленное подразделение АО "Калининградский янтарный комбинат") ежегодно перерабатывает 85 тыс. т породы. В день, в среднем, извлекается около полутора кг изумрудов, 30 кг берилла, 100 граммов александритов. Главные полезные компоненты месторождения - оксид бериллия и изумруды, попутные - фенакит, александрит.