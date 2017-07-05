Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанции

Фигуранты дела о пытках в ОВД "Заречный" оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений Эдуард Ударцев, начальник отдела полиции №29 межмуниципального отдела МВД РФ "Заречный" Александр Дубровин (слева направо на первом плане) © Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение вернуть уголовное дело о пытках в ОВД "Заречный" в суд первой инстанции (Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга) в связи с тем, что двое из пяти осужденных по данному делу сотрудников полиции не были ознакомлены с протоколом судебного заседания. Об этом сообщил в среду ТАСС адвокат Александр Бокитько, представляющий интересы осужденного Абая Маманова.

В марте 2017 года представители правоохранительных органов получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы. Весной 2017 года все пятеро осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, рассмотрение которых началось в среду, 5 июля.

"Дело снято с рассмотрения в Свердловском областном суде. Вернули в Верх-Исетский районный суд для ознакомления с протоколом судебного заседания. С протоколом не ознакомлены осужденные Ударцев и Дубровин", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что все пятеро осужденных находятся в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии номер 13.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 27 марта признал пятерых полицейских виновными в избиении задержанных в ОВД "Заречный". Оперуполномоченный свердловского главка полиции Анатолий Куриленко приговорен к шести годам лишения свободы, возглавлявший уголовный розыск в ОВД "Заречный" Андрей Махаев - к четырем годам и шести месяцам, оперуполномоченный райотдела Эдуард Ударцев и начальник ОВД "Заречный" Александр Дубровин - к четырем годам, оперативник Абай Маманов - к трем годам и шести месяцам.

Дело о пытках в ОВД "Заречный" было возбуждено в сентябре 2015 года. По данным следствия, работники полиции, желая получить от трех задержанных признательные показания в совершении убийства, применяли к ним физическое и психическое насилие. В частности, они заводили задержанных поочередно в служебный кабинет, где издевались над ними, избивали и душили. Также сотрудники полиции пытались скрыть данное преступление, злоупотребляя должностями полномочиями.