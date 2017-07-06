На "Иннопроме" покажут "умный дом", созданный малыми предприятиями Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Гости стенда Свердловской области на Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет 10-13 июля в Екатеринбурге, смогут увидеть "умный дом", в создании которого приняли участие около 50 малых предприятий. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики области.
"Около 50 малых предприятий Свердловской области приняли участие в создании "умного дома", который Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства представит на выставке "Иннопром-2017". Дом разделен на пять зон - спальня, детская, кухня, мастерская и ванная. На втором этаже разместятся компании, которые активно задействованы в домостроении и производят приборы учета, системы охраны, энергооборудование и другую продукцию", - сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.
Он отметил, что идея экспозиции на "Иннопроме" - показать роль малого бизнеса в повседневной жизни каждого человека. "В регионе в малом бизнесе занята треть экономически активного населения, так что его вклад в структуру экономики значителен. Строительные материалы, мебель, светильники, предметы декора, сантехника, программное обеспечение для управления "умным домом" - все это производится и разрабатывается у нас в области", - отметил директор фонда.
"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В 2017 году партнером выставки является Япония, ее национальная экспозиция займет 3 тыс. кв. м, численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке также разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, ее участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.