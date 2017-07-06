Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На "Иннопроме" покажут "умный дом", созданный малыми предприятиями Свердловской области

Новости Урала
6 июля, 13:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Идея экспозиции - показать роль малого бизнеса в повседневной жизни каждого человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Гости стенда Свердловской области на Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет 10-13 июля в Екатеринбурге, смогут увидеть "умный дом", в создании которого приняли участие около 50 малых предприятий. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики области.

"Около 50 малых предприятий Свердловской области приняли участие в создании "умного дома", который Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства представит на выставке "Иннопром-2017". Дом разделен на пять зон - спальня, детская, кухня, мастерская и ванная. На втором этаже разместятся компании, которые активно задействованы в домостроении и производят приборы учета, системы охраны, энергооборудование и другую продукцию", - сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Он отметил, что идея экспозиции на "Иннопроме" - показать роль малого бизнеса в повседневной жизни каждого человека. "В регионе в малом бизнесе занята треть экономически активного населения, так что его вклад в структуру экономики значителен. Строительные материалы, мебель, светильники, предметы декора, сантехника, программное обеспечение для управления "умным домом" - все это производится и разрабатывается у нас в области", - отметил директор фонда.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В 2017 году партнером выставки является Япония, ее национальная экспозиция займет 3 тыс. кв. м, численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке также разместятся национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, ее участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
3
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
4
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
5
В Кремле с долей скептицизма отнеслись к высказыванию премьера Сербии о присоединении к ЕС
6
Обыски в штабе Навального в Москве проходили по делу о самоуправстве
7
Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение на Уимблдоне
Темы дня
Реклама