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В Екатеринбург впервые приедет передвижная выставка, посвященная истории российских денег

Новости Урала
6 июля, 14:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Всего в экспозиции 1200 подлинных экспонатов - это монеты и банкноты, ходившие на территории страны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Единственная в РФ передвижная выставка, посвященная денежным знакам в России, впервые откроется в Екатеринбурге 11 июля, ее можно будет увидеть в Свердловском областном краеведческом музее, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"На выставке представлены монеты и банкноты, ходившие на территории нашей страны, всего 1200 подлинных экспонатов. Все артефакты для удобства посетителей поделены на категории: домонгольское денежное обращение, Золотая Орда, великие княжества, Русское государство (от Ивана III до Петра I), общероссийская чеканка (от Петра I до современности, разложены по периодам правления императоров). Особенно широко представлены банкноты периода Гражданской войны: выпуски белогвардейских правительств (Колчака, Деникина, Юденича и других) и деньги различных подразделений Красной армии - от Петрограда до Дальнего Востока", - рассказали в музее.

В пресс-службе добавили, что важное место на выставке занимают выпуски от имени отдельных городов и губерний, когда-то входивших в Российскую империю. "Экспонаты представляют не только территорию современной России, но и Польшу, Финляндию, Украину, Белоруссию, Прибалтику, а также Кавказ и Среднюю Азию. Также показаны другие платежные средства, имевшие хождение наравне с денежными знаками. Гости смогут узнать, чем расплачивались за работу в немецких и советских концлагерях, какие деньги выпускала Германия для оккупированных областей Советского Союза и для каких стран Россия сама выпускала деньги", - сообщили в пресс-службе.

На выставке широко представлены и общегосударственные выпуски. "В экспозиции прослеживается, как видоизменялись банкноты, выпускаемые Центральным банком с 1896 года по наши дни", - добавили в музее.

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