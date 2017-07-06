СК взял на контроль расследование дел о 13-летней роженице в Екатеринбурге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль расследования уголовных дел, возбужденных в связи с тем, что 13-летняя девочка в Екатеринбурге родила сына в апреле этого года. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она напомнила, что "по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста")". Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности со стороны сотрудников органов опеки и попечительства.

"По версии следствия, должностные лица органов опеки и попечительства не проводили проверку условий проживания несовершеннолетней, не велась работа по установлению ее родственных связей, круга ее общения и образа жизни, - рассказала Светлана Петренко. - Кроме того, должностными лицами органов опеки и попечительства не проводились иные мероприятия профилактического характера, направленные на предупреждение каких-либо противоправных деяний в отношении несовершеннолетней, что фактически поставило девочку, мать которой скончалась, а отец проживает отдельно, в социально опасное положение".

В рамках расследования уголовных дел проводятся допросы родственников и знакомых несовершеннолетней, сотрудников школы, в которой она обучается, должностных лиц органов системы профилактики. Истребована и анализируется необходимая документация, назначены соответствующие судебные экспертизы. Принимаются необходимые меры к установлению отца ребенка. Изучаются условия проживания несовершеннолетней.

"Уже на данном этапе потерпевшей оказана необходимая психологическая помощь. Следствием принимаются меры для создания наиболее благоприятных условий для новорожденного", - добавила представитель СК.