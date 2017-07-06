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Гидрологи считают сложной обстановку на северных реках Свердловской области из-за непогоды

Новости Урала
6 июля, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июля. /ТАСС

Существует угроза подтопления низководных мостов и пойм, а уровень воды в реках превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3-4 раза

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сложная гидрологическая обстановка наблюдается на северных реках Свердловской области из-за дождей, которые идут почти ежедневно на протяжении полутора месяцев на Среднем Урале. Как сообщили ТАСС в четверг в уральском управлении Гидрометцентра РФ, существует угроза подтопления низководных мостов и пойм, а уровень воды в реках превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3-4 раза.

"Свердловская область этим летом стала эпицентром по осадкам на Урале: их выпало значительно больше среднемноголетних значений. В июне были высокие дождевые паводки в бассейнах рек Ницы, Туры и их притоках. В отдельные сутки уровни воды поднимались от полуметра до 2,2 метра из-за дождей, в результате большого количества осадков. Дожди идут до сих пор, сложная гидрологическая ситуация в бассейнах рек сохраняется", - сказали в управлении.

По данным уральских гидрологов, в июне были подтоплены поймы рек, низководные мосты. Угроза подтопления остается и в первой декаде июля из-за осадков, которые продолжают интенсивно идти на Среднем Урале.

"Самые сложные районы - север, северо-запад Свердловской области - бассейны рек Лозьвы и Сосьвы, которые берут начало в горах, где снег до сих пор лежит. Мощный дождевой паводок совпал с июньским половодьем, были подтопления. Сложная, неблагоприятная ситуация в этих территориях сохраняется", - отметили в управлении.

Там уточнили, что осадков ближайшие несколько дней на севере Свердловской области не обещают, но из-за большого количества дождей, прошедших в июне, вода будет стекать в русла северных рек. "Поэтому говорить об улучшении гидрологической обстановки пока говорить не приходится. Подъем уровня воды в северных реках будет продолжаться", - пояснили в отделе гидрологических прогнозов.

По данным уральского Гидрометцентра, 6 июля почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды ожидается только к 15-16 июля.

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