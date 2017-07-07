Челябинский губернатор поручил разобраться с долгами за электричество на 925 млн руб.

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю разобраться в ситуации с долгами за электричество, которые превысили 900 млн рублей. Письмо о росте задолженности со стороны предприятий ЖКХ направил областным властям "Челябэнергосбыт", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора.
"От ПАО "Челябэнергосбыт" поступило письмо, в котором говорится о росте дебиторской задолженности предприятий ЖКХ. Губернатор Борис Дубровский поручил профильному заместителю разобраться в этой ситуации. Такой факт подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
По данным "Челябэнергосбыта", за отопительный период 2016-2017 гг предприятия ЖКХ региона увеличили задолженность перед энергоснабжающей организацией с 556 млн руб. до 925 млн руб.
"Между тем ежегодно со стороны областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются денежные средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трех лет погашение долгов за счет этих средств практически не осуществляется", - добавили в пресс-службе "Челябэнергосбыта".
ПАО "Челябэнергосбыт" - основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.