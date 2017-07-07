Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинский губернатор поручил разобраться с долгами за электричество на 925 млн руб.

Новости Урала
7 июля, 13:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Ранее письмо о росте задолженности со стороны предприятий ЖКХ направил областным властям "Челябэнергосбыт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю разобраться в ситуации с долгами за электричество, которые превысили 900 млн рублей. Письмо о росте задолженности со стороны предприятий ЖКХ направил областным властям "Челябэнергосбыт", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора.

"От ПАО "Челябэнергосбыт" поступило письмо, в котором говорится о росте дебиторской задолженности предприятий ЖКХ. Губернатор Борис Дубровский поручил профильному заместителю разобраться в этой ситуации. Такой факт подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

По данным "Челябэнергосбыта", за отопительный период 2016-2017 гг предприятия ЖКХ региона увеличили задолженность перед энергоснабжающей организацией с 556 млн руб. до 925 млн руб.

"Между тем ежегодно со стороны областного бюджета в адрес муниципальных образований выделяются денежные средства для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при этом на протяжении последних трех лет погашение долгов за счет этих средств практически не осуществляется", - добавили в пресс-службе "Челябэнергосбыта".

ПАО "Челябэнергосбыт" - основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама