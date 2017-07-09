Видеоинсталляция о воздушном такси и японское шоу барабанов открыли "Иннопром-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Видеоинсталляция об этапах создания умного производства на примере беспилотного такси транслировалась на открытии международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. На церемонии, которая началась демонстрацией шоу барабанщиков из Японии, присутствовали гости из более чем 90 стран мира.

"Каждый год для гостей со всего мира мы организуем супертехнологическое шоу, в котором используем современные технологии графики, а в этом году еще и инсталляции и голограммы, чтобы проиллюстрировать главную тему - "Умное производство". В шоу на примере вымышленной международной компании по разработке воздушного беспилотного такси мы показали все производственные этапы - от идеи до воплощения и постсервисного обслуживания. То есть за несколько минут виден путь, который проделывает инновационный промышленный продукт, а также показаны технологии, которые задействованы в этом процессе", - сказал ТАСС директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин.

На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин, министры промышленности Японии и России, а также торгово-промышленные делегации из почти 95 стран мира - Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Иран, Франция и другие. Всего в выставке принимают участие порядка 640 компаний.

Япония, в качестве страны - партнера выставки представила шоу барабанщиков, в котором через национальную музыкальную культуру была показана смена времен года.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика".