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Группа ЧТПЗ договорилась с Siemens о стратегическом партнерстве

Новости Урала
10 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Одним из приоритетных направлений сотрудничества сторон соглашения станет мониторинг промышленных выбросов и повышение экологической безопасности производства

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Группа ЧТПЗ и Siemens заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет. Документ был подписан на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили в понедельник в пресс-службе ЧТПЗ.

"Соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет подписали генеральный директор трубного дивизиона группы ЧТПЗ Александр Грубман и президент компании Siemens Дитрих Меллер в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Соглашение предполагает совместную реализацию проектов промышленной автоматизации, внедрение комплексных энергоэффективных решений на производствах группы", - уточнили в пресс-службе.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества сторон соглашения станет мониторинг промышленных выбросов и повышение экологической безопасности производства. "Компании также намерены развивать партнерство в сфере образования", - добавили в пресс-службе.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия), нефтесервисный бизнес.

Siemens - немецкий концерн, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнер "Иннопром-2017" - Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

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