Свердловские власти: проблема с невыплатой зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле решена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Проблема с невыплатой зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую жаловались рабочие, решена. Деньги уже поступили на банковские карты. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области по итогам работы в Нижнем Тагиле представителей властей и правоохранительных органов.

"Ситуация, на которую жаловались рабочие, разрешена: выплаты собственники предприятия возобновили после вмешательства в ситуацию врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и представителей надзорных органов. Первыми деньги начали получать рабочие, у которых есть... банковские карты... Идет формирование списков рабочих, у которых нет счетов в банках, после завершения этой процедуры им также в кратчайшие сроки будут выплачены долги...", - сообщили в департаменте.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Обращение рабочих президент передал Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.

Как сообщили в понедельник в департаменте информполитики, "для решения ситуации в Нижний Тагил были командированы областной министр промышленности Сергей Пересторонин и глава регионального Минстроя Михаил Волков, также... прибыли представители прокуратуры".

О предприятии

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий основан в 1964 году. Производство термоизоляционной продукции из минерального волокна (плиты и маты из минеральной ваты, перлитовый песок и перлитококсовая смесь).

По данным областных властей, с 2014 года на предприятии наблюдается сокращение производства на 70%. Модернизация производства собственником не проводилась. В связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся на предприятии, наблюдается отрицательная динамика в части уплаты налогов и страховых взносов на пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Фактически производство продукции было прекращено еще в 2016 году.