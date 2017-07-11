Прокуратура проверяет сообщения СМИ о якобы заболевших менингитом детях в лагере на Урале

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Прокуратура Сосновского района Челябинской области организовала проверку сообщений СМИ о четырех заболевших менингитом детях в спортивном лагере "Олимпиец", сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.
"Прокуратура Сосновского района организовала проверку по сообщениям СМИ. Проверяют, как соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство в лагере", - сказала собеседница агентства.
Ранее местные СМИ сообщили, что в спортивном лагере "Олимпиец" на озере Касарги под Челябинском заболели менингитом четверо детей, их госпитализировали. По данным СМИ, угрозы для оставшихся в лагере 165 несовершеннолетних нет.
Комментариями директора лагеря и регионального Минздрава ТАСС пока не располагает.