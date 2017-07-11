Екатеринбург закупит 15 новых коммунальных машин для уборки тротуаров к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует закупить 15 новых коммунальных машин МК2000 для уборки тротуаров, разработанных на оборонном заводе имени Калинина (ЗиК, Екатеринбург, входит в концерн "Алмаз-Антей"), к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции в рамках форума "Иннопром-2017" сообщил директор завода Николай Клейн.

"Коммунальные вакуумные подметально-уборочные машины МК2000 проходят сейчас испытания, как мы говорим, "на земле" - это Орджоникидзевский район Екатеринбурга, Красноярск, Подольск Московской области и запад России. Мы предложили Екатеринбургу закупить 15 машин за полцены в рамках постановления правительства, разрешающего 50% компенсацию от государства предприятиям по пилотным проектам. Екатеринбург подтвердил свое согласие, протокол совещания подписан, готовится уже проект договора на поставку 15 машин", - сказал Клейн.

По его словам, новые вакуумные коммунальные машины будут убирать Екатеринбург к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Испытания МК2000 закончатся в третьем квартале текущего года, серийное производство начнется тоже в 2017-м. Надеемся, что эти машины будут убирать грязь в Екатеринбурге к чемпионату мира 2018 года. Вакуумные коммунальные машины очень маневренные, небольшого размера, в основном предназначены для очистки тротуаров, но благодаря замене щеток, которые тоже в комплекте, могут убирать и дороги", - уточнил он.

На заводе имени Калинина производят военную технику, в частности, пуско-заряжающую установку из состава ЗРК С-300 ("Антей-2500"). Завод входит в концерн "Алмаз-Антей". Также на предприятии с 2004 года коммунальную уборочную технику, постоянно совершенствуя ее.

Тема уборки мусора в Екатеринбурге является актуальной уже на протяжении нескольких лет. Жители города считают его одним из самых грязных, а пользователи соцсетей и блогеры придумали ему название "Грязьбург". В начале апреля 2016 года на въезде в город на дорожном знаке "Екатеринбург" неизвестный арт-художник написал "Грязьбург", что вновь привлекло внимание к этой проблеме, в том числе в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой этого года стало "Умное производство", страной-партнером - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.