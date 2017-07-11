Ученые успешно завершили испытания по вживлению имплантов, распечатанных на 3D-принтере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Российского научного центра им. Г. А. Илизарова в Кургане успешно завершили испытания по вживлению человеку имплантов, распечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель научного центра Александр Губин в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Центр Илизарова - это научный центр, который занимается разработкой и внедрением в клинику различных медицинских изделий и решений, и технологий. <...> Этап на животных продолжается, потому что постоянно модернизируется конструкция, у нас появляются новые приспособления для адаптации импланта, эксперименты не заканчиваются, а идут следующие этапы. У нас уже есть первые пациенты, у которых применены именно аддитивные системы по замещению пальцев", - сказал он.

По словам Губина, пациент уже живет более полугода по месту жительства с вживленным пальцем, который изготовлен по новой 3D-технологии. "Испытания прошли успешно", - подчеркнул собеседник агентства.

Курганский научный центр им. академика Г. А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза; сегодня его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 11 тыс. человек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой этого года стало "Умное производство", страной- партнером стала Япония. Организатором является Министерство промышленности и торговли РФ, оператором - ГК "Формика".

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